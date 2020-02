Spanische Wettbewerbsbehörde bewilligt BME-Kauf durch SIX in erster Phase Credit Agricole verdient deutlich mehr und übertrifft Erwartung EDF 2019 Nettoergebnis 5,2 Mrd EUR - Umsatz 71,32 Mrd EUR Renault senkt Dividende auf 1,10 von 3,55 Euro Vivendi plant Börsengang seiner Musiksparte Universal Music Nike -Chef John Donahoe hält den Klimawandel für eine ernste Bedrohung für den Sportkonzern, Gespräch, HB "Die größten Chancen liegen vor uns", Gespräch mit Compugroup-Chef-Aufseher, HB Covivio will Godewind Immobilien zu 6,40 EUR übernehmen LPKF Laser ersetzt TLG im SDax Porsche fährt in Leipzig die Produktion hoch, Leipziger Volkszeitung Kreise: Kone erhöht Gebot für Aufzugsparte von Thyssenkrupp auf mehr als 17 Milliarden Euro Wirecard - ...

