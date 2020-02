Der französische Automobilkonzern Renault (ISIN: FR0000131906) will eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (3,55 Euro) wird die Dividende damit um fast 70 Prozent gekürzt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 33,53 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,28 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 5. Mai 2020 (Ex-Dividenden Tag ist der 30. ...

