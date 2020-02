Nach recht starken Schwankungen am Vortag winkt dem deutschen Aktienmarkt am Freitag ein freundlicher Handelsstart. Bereits mit wenig Bewegung könnte der DAX +0,11% sogar ein neues Rekordhoch erreichen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex 0,1 Prozent höher taxiert bei 13.756 Punkten - sehr nahe dem bisherigen Verlaufs-Höchststand vom Mittwoch.Kurzfristige Rückschläge an den Börsen ...

