Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar schwächer tendiert. Um 9 Uhr hielt er bei 1,0840 Dollar nach 1,0867 Dollar beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,0876 Dollar notiert."Der Euro hat weitere Verluste erlitten - nicht nur zum US-Dollar, sondern auch gegenüber anderen Währungen wie dem Pfund, dem Yen oder dem Schweizer Franken", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...