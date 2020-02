München (ots) - Wir erinnern nochmal kurz: Ein Kultfilm, ein Kultsender und eine kultige Idee. Ein Jahr lang. Jeden verdammten Freitag. Läuft BANG BOOM BANG auf TELE 5. Das war der Geistesblitz von TELE 5 Senderchef Kai Blasberg und den BANG BOOM BANG-Machern Peter Thorwarth und Christian Becker!Und nun seht her: Nach 26 Wochen ist auch schon Halbzeit und es zeigt sich, eine eigentlich so idiotische Idee ist gar nicht so idiotisch - sondern unterhaltsam und erfolgreich!Die Rechnung ist einfach: 52 x Keek + Kalle + Andi + Schlucke + Kampmann = Durchhalten und mitmachen, Jungs!Bis heute sind es knapp 5 Mio. unterschiedliche Zuschauer* die aus diesem Grund eingeschaltet haben. Es rühmt sich, wer es mit den Spielfilm-Wiederholungen im deutschen Fernsehen verstanden hat - TELE 5. Denn entweder macht man's ganz oder gar nicht!Apropos Wiederholung. Gleich die zweite Ausstrahlung hatte es mit 3,6% Marktanteil in der vermarktungsrelevanten Zielgruppe (Erw. 20-59 Jahre) quotentechnisch in sich. Mit 4,8% setzten aber vor allem die männlichen Zuschauer für diese Ausstrahlung noch eins oben drauf.Freitag für Freitag ziehen wir echte BANG BOOM BANG-Fans vor die Flimmerkiste und feiern alle zusammen ein gemeinsames Fernseherlebnis.Und einer unter ihnen heißt Björn Eickmeyer. Ein echter Hardcore-Fan, der seit 26 Wochen unaufhaltsam BANG BOOM BANG auf TELE 5 schaut - ohne Kompromisse, egal ob er im Urlaub ist, einen Jahrestag feiern sollte oder sogar selbst Geburtstag hat. Björn selbst bleibt weiter angespornt: "Dat is' schon eine Herausforderung. Teilweise ist das halt mit den Zeiten so ne Sache. Das Späteste war da morgens um 4.30 Uhr. Das ist dann schon irgendwie eine Hardcorenummer. Um so ne Klamotte durchzuziehen, muss man schon zu 110 % bekloppt sein - aber ich zieh' dat jetzt durch, komplett bis zum letzten Tag!"Es gibt ihn also wirklich: Den Hardcore-Fan. So viel Einsatz soll belohnt werden. Deshalb schauen wir zusammen mit Björn und einem Überraschungsgast auf dessen Sofa die Bergfestfolge von BANG BOOM BANG auf TELE 5. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehr Fans wie Björn - wer den Film seit dem 23. August 2019 jede Woche bei TELE 5 schaut und das auch beweisen kann, auf den wartet eine Statistenrolle in Peter Thorwarths neuem Film.BANG!BOOM!BANG!Immer noch jeden Freitag!Auf TELE 5. Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.3, 23.08.2019-08.02.2020, Marktstandard: TV, Datenpaket 2181 vom 10.02.2020* 1-Minute konsekutive Nutzung, 0/1-Verfahren. Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4520115