Berlin/Kuala Lumpur (pts007/14.02.2020/09:10) - Für Damenhandtaschen gibt es viele Herstellermarken. Herrentaschen dagegen sind bestenfalls Nebenprodukte der Damentaschenerzeuger. Zwei junge Deutsche wollten das ändern - und haben damit enormen Erfolg. Die Unternehmensgründer sind mit zwölf Mitarbeitern in Berlin und 55 Mitarbeitern in Pakistan drauf und dran, den Weltmarkt zu erobern. Marco Feelisch (26) und Georg Wolff (30) lassen in Pakistan produzieren, wo sie eine eigene Fabrik gegründet haben. Nicht weil dort die Löhne niedrig und die Umweltauflagen schwach sind. Genau im Gegenteil: Die Fabrik ist in Pakistan Vorreiter und Vorbild für faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktionsweise, vorbildliche Umweltstandards und nicht zuletzt für soziales Engagement. Feelisch und Wolff sind Pakistan-Fans. Damals verschlug es sie beruflich nach Südasien mit Schwerpunkt Pakistan und sie entschlossen sich zu bleiben und die dortige Gerberei- und Nähereitradition für selbst entworfene Herrentaschen zu nutzen. Das erste Ziel war, zwischen November und Weihnachten 2016 dreißig Stück im Internet zu verkaufen. Es wurden sechzig. Rasch ging es bergauf. Das Wachstum von 4.000 Euro Startkapital auf einen siebenstelligen Umsatz in weniger als 24 Monaten brachte den Proof of Concept, den Nachweis der Machbarkeit. Buckle & Seam heißt nichts anderes als Schnalle & Naht. Die Schnallen und Nähte finden sich auf den Handtaschen, Laptop- und Portfoliomappen, Portemonnaies und Reisetaschen. Neuerdings sind auch edle Rucksäcke im Angebot. Keine Tasche ist von der Stange. Alle Lederprodukte sind individualisierbar mit einer Auswahl an Innenfutter und mit persönlichen Initialen. Da beide Gründer die Nöte Pakistans kennen, nehmen sie die soziale Verantwortung sehr ernst - vor allem die Bildung für Mädchen, die sonst Analphabetinnen blieben, da in dieser Region die Rolle der Frau vorrangig der Erziehung dient. Feelisch und Wolff unterstützten anfangs eine bestehende Schule, dann gründeten sie selbst eine neue. Ihr Ziel ist es, eines Tages 10.000 Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Drei Prozent der Umsätze gehen für diesen Zweck auf. Für die BürgschaftsBank Berlin (BBB) stellt Buckle & Seam eine so überzeugende Markenbotschaft dar, dass sie das Wachstum und die nötigen Investitionsschritte engagiert begleitet. Besonders den internationalen Bezug hebt Steffen Hartung, Geschäftsführer der BBB, hervor: "Über jede Gründung, die von Berlin aus in die Welt strahlt, sind wir sehr erfreut. Wir sind stolz auf das Label, das hier geprägt wurde und in die Welt hinauswächst und die Absatzmärkte diversifiziert." Hans Witkowski, Firmenkundenbetreuer der BBB, schätzt besonders die Aspekte Arbeitsbedingungen und Umweltstandards sowie die Bildungsarbeit und die transparente Kommunikation der Unternehmer. Mit viel Freude registrieren die Gründer und die Bank die Effekte bei anderen pakistanischen Unternehmen, die ihre Produktionsweise ebenfalls umstellen, um sich als Kooperationspartner anbieten zu können. Warum die Herrentaschen-Kollektion trotz allem für Frauen interessant ist? Weil es häufig Frauen sind, die ihren Männern eine Tasche von Buckle & Seam zum Geschenk machen. Der Hauptstadtsender TV Berlin und die BürgschaftsBank Berlin stellen Buckle & Seam in der Serie "Success in Berlin - Das Magazin der Bürgschaftsbank" vor, und zwar am Samstag, dem 15. Februar 2020 um 18.15 Uhr auf TV Berlin. Hintergrund Die BürgschaftsBank Berlin und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg bieten als neutrale Partner Bürgschaften und Beteiligungskapital an, wo Sicherheiten fehlen und Eigenkapital knapp ist. Über das neue Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken "finanzierungsportal.ermoeglicher.de" können sich junge sowie etablierte Unternehmen direkt und unkompliziert bei der optimalen Strukturierung ihrer Finanzierung helfen lassen, um sie dann gemeinsam mit der bestehenden oder zukünftigen Hausbank sicher, passgenau und schnellstmöglich umzusetzen. Nähere Informationen: http://www.buergschaftsbank.berlin http://www.finanzierungsportal.ermoeglicher.de http://www.buckleandseam.com (Ende) Aussender: BürgschaftsBank Berlin Ansprechpartner: Anne-Katrin Schulze Tel.: +49 30 311 004 31 E-Mail: a.schulze@buergschaftsbank.berlin Website: www.buergschaftsbank.berlin Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200214007

