Der britische Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) wird eine zweite Zwischendividende in Höhe von 1,90 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Eine erste Zwischendividende (0,90 US-Dollar) wurde bereits ausgeschüttet. Die Gesamtdividende für 2019 liegt damit bei 2,80 US-Dollar je Aktie (ca. 2,58 Euro). Dies ist keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. AstraZeneca will an seiner Dividendenpolitik festhalten. Die Auszahlung der zweiten Zwischendividende erfolgt ...

