Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute geben die Schatzämter in Frankreich und Spanien Einzelheiten zu den geplanten Auktionen der kommenden Woche bekannt, so die Analysten der Helaba.Gestern habe das italienische Tesoro keine Probleme bei der Auktion der 7-jährigen BTP gehabt. Die Nachfrage habe das Angebot um das 1,4-fache übertroffen. Die Zuteilungsrendite habe bei 0,48% gelegen. Die Renditedifferenz zu Bundesanleihen sei rückläufig. BTPs mit einer Laufzeit von zehn Jahren würden einen Spread von etwa 128 BP aufweisen (niedrigster Stand seit knapp zwei Jahren). Griechische Titel würden ebenfalls gut abschneiden. Bonds mit zehnjähriger Laufzeit lägen erstmals in ihrer Geschichte unterhalb von 1,0%. Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass Anleihen aus Griechenland nicht von der EZB im Rahmen des Kaufprogramms erworben würden. (14.02.2020/alc/a/a) ...

