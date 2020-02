Wirecard hat für das abgelaufene Geschäftsjahr kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis gemeldet. Nach anfänglichen Verlusten im vorbörslichen Handel ist die Aktie zwischenzeitlich ins Plus geklettert, findet am Vormittag aber keine klare Richtung. Das liegt vor allem an dem, was der DAX-Konzern am Freitag nicht gesagt hat. Die Bilanz-Vorwürfe der Financial Times (FT) haben Wirecard und die Aktionäre im letzten Jahr in Schach gehalten und den Aktienkurs teils schwer belastet. Auf die operative ...

