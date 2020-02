Arlesheim, Schwäbisch Gmünd (ots) - Die Weleda AG, Weltmarktführerin für ganzheitliche Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, hat 2019 ihren Umsatz um 4,1 Prozent gesteigert.Der konsolidierte, provisorische Umsatz der Weleda Gruppe beträgt im Jahr 2019 rund 429 Mio. Euro (Vorjahr 412 Mio. Euro).Die wichtigsten Fakten zur Umsatzentwicklung auf einen Blick im Vergleich zum Vorjahr:- Bei der Naturkosmetik erhöhte sich der Umsatz weltweit um 6,3 Prozent (ohne Wechselkurseffekte um 6,0 Prozent) auf rund 327 Mio. Euro. Während die Umsätze in D-A-CH um rund 3,7 Prozent auf 162 Mio. Euro stiegen, konnten die Regionen Zentral-/Osteuropa und Asien zweistellig zulegen.- Bei den Arzneimitteln lag der Umsatz mit rund 102 Mio. Euro 2,3 Prozent unter Vorjahresniveau (ohne Wechselkurseffekte bei -1,7 Prozent). Während die Umsätze in der D-A-CH Region um 4,8 Prozent wachsen konnten und einige Länder sogar zweistellig zulegten, verzeichnete der französische Markt einen Rückgang um 12,4 Prozent.Nettofinanzguthaben über VorjahrEnde 2019 lag das vorläufige Nettofinanzguthaben mit rund 48 Mio. Euro (Flüssige Mittel abzüglich verzinslicher Finanzverbindlichkeiten) ein Drittel über Vorjahresniveau."Eins mit der Natur". Weleda mit globaler MarkenkampagneBiodiversität - Schutz der Schöpfung - Nachhaltiges Wirtschaften. Nie waren die Werte von Weleda wichtiger als heute. Die Kampagne "Eins mit der Natur" weckt durch eine beeindruckende Bildsprache das Bewusstsein für die Verbindung zwischen Mensch und Natur. Sie soll Verbraucher inspirieren, sich auf ihre ganz persönliche Art und Weise mit der Natur zu verbinden und sie begeistern für die Weleda-Produkte, die vollständig aus natürlichen, verantwortungsvoll gewonnenen Inhaltsstoffen bestehen. Die Kampagne wird von März bis Mai in digitalen und sozialen Medien ausgestrahlt.Auch für 2020 Gesamtwachstum erwartetFür das Jahr 2020 erwartet Weleda auch durch die Einführung von Neuprodukten und der Fortführung der Internationalisierungsstrategie weiteres gutes Umsatzwachstum in der Naturkosmetik und einen leicht rückläufigen Umsatz bei den Arzneimitteln.Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de, www.weleda.ch (http://www.weleda.ch), www.weleda.at (http://www.weleda.at)Pressekontakt:Theo Stepp, Head Corporate CommunicationsMöhlerstrasse 3-573525 Schwäbisch GmündDeutschlandTel. direkt: +49 7171 919 178; Mobil: +49 172 701 2666E-Mail: tstepp@weleda.deFür die Schweiz:Frédéric Anklin, Corporate CommunicationsDychweg 144144 ArlesheimSchweizTel. direkt: +41 61 705 2116; Mobil: +41 79 550 25 53E-Mail: fanklin@weleda.chOriginal-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25239/4520215