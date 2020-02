Vaduz (ots) - Das neue Familienportal ist seit neun Monaten in Betrieb. Die neueste Auswertung zeigt, dass die Internetseite alleine im Januar 2020 von fast 3'000 Benutzern aufgerufen wurde.Das Angebot an Leistungen für Familien in Liechtenstein ist sehr vielfältig, aber leider auch etwas unübersichtlich. Das Ministerium für Gesellschaft hat deshalb eine spezielle Internetplattform geschaffen, um Familien an einer zentralen Stelle über die grosse Auswahl an Leistungen der öffentlichen Hand und privater Anbieter zu informieren.Vielfältige Kurse und VeranstaltungenDas Familienportal ist eine Plattform, die über nützliche und interessante Angebote rund um das Familienleben in Liechtenstein informiert. In den Themenbereichen Schwangerschaft und Geburt, Familie und Kind sowie Frühe Förderung finden sich unterschiedliche Kurse und Veranstaltungen aus Liechtenstein und der Umgebung. Die Kurse und Veranstaltungen können von den Eltern direkt über das Familienportal gebucht werden. Seit Inbetriebnahme sind rund 300 Veranstaltungen und Kurse angeboten worden.Rund 250 AnlaufstellenSämtliche öffentlichen Stellen im Bereich Familienleben werden auf dem Familienportal aufgeführt. Die privaten Anbieter können sich jederzeit selbst auf dem Familienportal eintragen und somit ihre Kurse und Veranstaltungen veröffentlichen. Unter den derzeit rund 250 Angeboten befinden sich solche aus den Bereichen wie Beratung und Hilfe, Gesundheit, Freizeitaktivitäten, Bildung und Kultur.Ausserhäusliche KinderbetreuungDie verschiedenen Anbieter der ausserhäuslichen Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Tagesstrukturen, Tagesfamilien und Mittagstische) werden übersichtlich dargestellt. Zudem können unverbindliche Anfragen über das Familienportal an die ausserhäusliche Kinderbetreuungseinrichtungen gestellt werden.Besuchen Sie das Familienportal unter www.familienportal.li!Kontakt:Ministerium für GesellschaftManuel Frick, GeneralsekretärT +423 236 60 19Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100841794