Weil sich Unternehmen immer besser gegen Cyberkriminelle schützen, suchen die neue, schlechter gesicherte Ziele - und stoßen bei Behörden auf einen brisanten Mix aus alter Technik, wenig Geld und fehlendem Know-how.

Lange Zeit teilte sich das Feld der Hacker grob in zwei Kategorien: Hier die Kriminellen, die mal Unternehmen, mal Kunden attackierten und versuchten, mit dem Diebstahl von Kundendaten oder mit Erpressung reich zu werden. Dort - vielfach staatlich unterstützte - Angreifer, mit dem Ziel, in Behördennetze einzudringen, Spionage zu betreiben oder sich gar an zentralen Stellen einzunisten, um im Krisenfall beispielsweise Kommunikationswege oder die Stromversorgung lahmlegen zu können.

Mit dieser "Arbeitsteilung" ist es vorbei. "Angreifer, Angriffsziele und die Methoden der Attacken lassen sich immer weniger auseinanderhalten", erzählte mir vor ein paar Tagen Nick Coleman. Er war auf dem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz, die an diesem Wochenende in der bayrischen Hauptstadt tagt.

Starker Anstieg von Angriffen auf Behörden

Coleman, der globale Chef der IBM-Sparte Cybersicherheit, hat gerade den IBM-Jahresbericht der Cybergefahren erarbeitet, den X-Force Threat Intelligence Index. Eine Erkenntnis: Immer häufiger geraten staatliche Stellen bei ins Visier von Cyberkriminellen, die ganz eindeutig ökonomische Ziele verfolgen.

Die Zahl von Erpressungs-Attacken auf öffentliche Stellen - also mit Software, die Datenbestände verschlüsseln und erst gegen Lösegeld wieder zugänglich machen - hat demnach im vergangenen Jahr extrem zugenommen. Alljährlich werten Coleman und sein Team ...

Den vollständigen Artikel lesen ...