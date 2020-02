Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der leichte Renditeanstieg, der vor allem in den USA in den letzten Tagen zu beobachten war, hat sich am 13.02. wieder umgekehrt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Ursache sei ein sprunghafter Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen in Hubei gewesen, wodurch die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf über 60.000 gestiegen sei. Tatsächlich habe sich die veröffentlichte Zahl der neuen Fälle in Hubei von einem Tag auf den anderen mehr als verzehnfacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...