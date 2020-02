Guten Morgen,zweit Schritte vor, einen zurück - aber in der Tendenz weiter nach oben. Das ist das Beste, was in diesen Tagen erwartet werden kann, denn die Unsicherheit betreffend der Lage in China kann nur langsam verdaut werden. Zudem wird so die Entstehung einer Sorglosigkeit vermieden, was für einen weiteren Trendverlauf wichtig ist. Nichts ist schlimmer als die nackte Unbekümmertheit. Solange das der Fall bleibt, sollte der Blick unverändert den Unternehmenszahlen gewidmet bleiben:TESLA: Seltenes SchauspielWir geben zu: Ein vergleichbares Ereignis ist uns in 30 Jahren Börsentätigkeit noch nicht begegnet. Ein börsennotiertes Unternehmen kündigt eine Kapitalerhöhung an - und der Kurs steigt um 6%. Die Rede ist, na klar, von TESLA. Dieser Schachzug hätte wohl besser nicht geplant werden können. Noch am Morgen des selbigen Tages wurde bekanntgegeben, dass TESLA in diesem Jahr Investitionsausgaben i.H.v. 3,5 Milliarden Dollar plant, um weitere Modelle zur Marktreife zu bringen und neue Fabriken zu planen und bauen.

