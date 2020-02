Die Bauvorbereitungen für die geplante Europa-Gigafactory von Tesla in Brandenburg haben begonnen. Am Donnerstagabend startete die Rodung eines 91 Hektar großen Kiefernwaldes. Den Startschuss verkündete Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach via Twitter. "Es geht los. Die Bauvorbereitung hat begonnen. Ein historisches Foto von vor wenigen Minuten", twitterte der SPD-Politiker am frühen Donnerstagabend ...

