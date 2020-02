Charlie Munger kennt die Börse aus dem Effeff. Der Mann, der am 1. Januar 96 Jahre alt geworden ist, hat alles erlebt und alles mitgemacht - viele Jahrzehnte an der Seite seines Geschäftspartners Warren Buffett. Wenn Munger spricht, sind alle ruhig und hören aufmerksam zu. Nun hat er sich zu einer speziellen Aktie geäußert."Tesla würde ich niemals kaufen", so Munger auf der Jahreshauptversammlung des Daily Journals in Los Angeles. "Allerdings würde ich auch niemals bei Tesla short gehen."

