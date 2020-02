NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 7475 Pence belassen. Das vierte Quartal habe gewinnseitig enttäuscht, schrieb Analyst Peter Welford von Jefferies in einer Studie vom Freitag. Auch der Ausblick für den Gewinn je Aktie bewege sich unter den Konsensschätzungen. Für diese ergebe sich daher Korrekturpotenzial von zwei bis sechs Prozent. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass der Ausblick bereits negative Auswirkungen auf das China-Geschäft durch das Coronavirus enthalte./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 02:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

