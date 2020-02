Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Notenbank (SNB) hat es nicht leicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei weltweiten Krisen sei der Schweizer Franken traditionell stark nachgefragt. So sei der EUR/CHF-Kurs in diesem Jahr von 1,0875 auf den Tiefstand von 1,0608 gefallen. Diese Kurse seien zuletzt Mitte 2015 gehandelt worden. Wie könne die Notenbank darauf reagieren? Durch Markteingriffe (Interventionen) seien in Zeiten wie diesen CHF verkauft und EUR und USD gekauft worden. Dies habe zu einer Bilanzausweitung auf CHF 800 Mrd. mit einem USD Anteil von 35% und EUR Anteil von 40% geführt. ...

