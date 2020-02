Zuletzt unterstützte das Fraunhofer ISE an den Forderungen von Solarpower Europe, eine industriepolitische Strategie für die Photovoltaik und die Erneuerbaren insgesamt in das Zentrum des "Green Deals" der EU-Kommission zu stellen. Nun zeichnete auch der VDMA den Brief an die Politik.Der Corona-Virus macht das Ausmaß der Abhängigkeit der Photovoltaik-Industrie von China derzeit deutlich. Die Auswirkungen werden davon abhängen, wie lange durch den Erreger die Volkswirtschaft in China lahmgelegt sein wird, doch schon jetzt klagen Modulhersteller in Europa über Lieferengpässe bei Solarzellen und ...

