Baden-Baden / Offenburg (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 7. März 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Peter Orloff, den Hunsrücker Spitzbuwe, Laura Wilde und Marc MarshallIm März lädt Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens wieder zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube ein. Seine Gäste präsentieren ihre Schlagerhits und dazu viele beliebte Evergreens aus der großen Schlagerwelt. Mit dabei sind dieses Mal Reiner Kirsten, Peter Orloff, Lady Sunshine & Mr. Moon und viele mehr. Außerdem empfängt Andy Borg die Feuerwehrkinder Nick, Louis, Leandro und Emma. Zu sehen am Samstag, 7. März 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Peter Orloff, Reiner Kirsten und die GrubertalerDas junge Duo Lady Sunshine & Mr. Moon geben ihre Lieder auf ganz besondere Weise zum Besten: Sie interpretieren aktuelle Schlager im Stil der 50er-Jahre. Peter Orloff präsentiert eine bunte Auswahl seiner größten Hits und singt zusammen mit Andy Borg "Immer wenn ich Josy seh". Romantische Stimmung kommt auf, wenn Andy Borg mit Marc Marshall, den Grubertalern, Reiner Kirsten, Lady Sunshine & Mr. Moon ein Liebeslied-Medley auf die Bühne bringt. Reiner Kirsten würdigt zudem Popsänger Cliff Richard in einem Duett mit Andy Borg. Aus Tirol begeistern die Grubertaler das Publikum mit rockigen Evergreens. Die Winzerkapelle Beckstein aus dem Norden Baden-Württembergs bringt mit böhmisch-mährischer Blasmusik gute Stimmung in die Weinstube.Eine lustige Anekdote und vier fleißige FeuerwehrkinderAndy Borg begrüßt zwei Gäste aus dem Sendegebiet, die eine besonders kuriose Geschichte zu erzählen haben: Vor 48 Jahre schrieb der Sohn eine Ansichtskarte aus Berlin - erst vor wenigen Monaten ist sie bei seinem Vater angekommen. Zu Gast sind außerdem die vier Feuerwehrkinder Emma (8), Leandro (7), Louis (6) und Nick (8). In einer Feuerwehrprüfung stellt Andy Borg ihr Können auf die Probe.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 7. März, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/swrfernsehen-schlager-spass-maerz-2020Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4520538