Herbert Diess bezeichnet in einem Linkedin-Beitrag das Ausstiegsdatum 2038 als "mutlos". Kritisch sieht er auch die Inbetriebnahme von Datteln 4.

Volkswagen lässt auf dem Weg zu einem klimaschonenden Unternehmen lieber ein Geschäft sausen, als durch den Weiterbetrieb alter Kohlekraftwerke weiter zum CO2-Ausstoß beizutragen. Konzernchef Herbert Diess schrieb am Freitag auf dem Karrierenetzwerk Linkedin, er habe schon mehreren Interessenten abgesagt, die die alten Kohleblöcke im Stammwerk in Wolfsburg kaufen und anderswo in der Welt wieder aufbauen wollten.

Er nannte es "Energiewende paradox", wenn Volkswagen seine beiden Kohlekraftwerke durch Gasturbinen ersetze und 300 Kilometer ...

