Laufende Fusionskontrollverfahren: Heise & Dumrath Medien GmbH & Co. KG, Hannover; Anteilserwerb an der Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG u.a., sowie Anteils- und Kontrollerwerb über die HBA 7 Objektgesellschaft mbH & Co. KG u.a., alle Hannove