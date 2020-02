Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gegen Ende der letzten Handelswoche bis auf ein Niveau von 173,42 Prozentpunkten gefallen ist, notiert er in der laufenden Handelswoche in einer sehr engen Handelsspanne, so die Börse Stuttgart.Sein bisheriges Wochenhoch habe er am späten Dienstagabend bei 174,69 Prozentpunkten erreicht, bevor er korrigiert habe und am Mittwochvormittag bis auf 173,72 Prozentpunkte gefallen sei. Am Donnerstagmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 174,40 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,41%. Die Umsätze im Euro-Bund-Future lägen in der laufenden Woche unter dem Niveau der Vorwoche. (Bonds Weekly Ausgabe 6 vom 14.02.2020) (14.02.2020/alc/a/a) ...

