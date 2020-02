Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Riksbank beendete im Dezember letzten Jahres die fünfjährige Ära der Minuszinspolitik, so die Analysten der Helaba. Die Zinserhöhung sollte jedoch nicht als eine grundsätzliche Abkehr von der Niedrigzinspolitik verstanden werden. Am Mittwoch habe die Notenbank entschieden, die Zinsen bei 0% zu belassen. Daran dürfte sich in diesem Jahr nichts ändern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...