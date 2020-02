Weil Facebook den Wechsel seines Datenschutzbeauftragten nicht an die Hamburger Landesdatenschutzbehörde gemeldet hatte, verhängte diese ein Bußgeld über 51.000 Euro gegen das Unternehmen. "Dieser Fall sollte allen anderen Unternehmen eine deutliche Warnung sein", erklärt der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar in seinem am Donnerstag vorgelegten Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...