Anlässlich der Vinexpo in Paris präsentierte Maison Ruinart eine neue Verpackung für seine Champagner. Die neuen Schalen aus gepresstem Holzschliff, in die das Unternehmen mehr als 2 Jahre Forschung und Entwicklung investiert hat, werden die bestehenden Champagner-Kartonverpackungen des Maison Ruinart ersetzen. Die neuen kunststofffreien Verpackungen sind zu 100 % wiederverwertbar. Sie werden auf der Vivatech im Juni 2020 in Paris vorgestellt und sollen ab dem 4. Quartal schrittweise in Westeuropa eingeführt werden. Mit dieser Verpackung, die sich wie eine zweite Haut um die Flasche schmiegt, ...

