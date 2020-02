Die Ultra-low-Power-Sigfox-Transceiver-Plattform Sigfox-MOD1 im 868-MHz-Band von Xover IoT hat eine Baugröße von 37,6 mm × 15 mm × 3,8 mm und ist speziell für die Anbindung von Sensorknoten an die Cloud entwickelt worden. Die Versorgungsspannung liegt zwischen 1,8 und 3,3 V und die Module können von -20 bis +70 °C betrieben werden (eine Lösung bis +105°C ist in Entwicklung). Durch einen auf dem STM32L051 implementierten AT-Command-Set (via UART-Schnittstelle) ...

