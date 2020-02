Immer weniger Aktien hängen vom Konjunkturverlauf ab, immer mehr werden von den großen Trends beflügelt. Den Dax kann das schon im Frühjahr auf 14.000 Punkte und höher treiben.

Besonders tiefe Spuren hat die Krise um das Coronavirus bisher an den Rohstoffmärkten hinterlassen. Rohöl kostete zum Jahreswechsel noch knapp 70 Dollar je Barrel, danach folgte der Absturz auf fast 50 Dollar. Der Kupferpreis hatte sich schon aus seinem alten, mehrjährigen Abwärtstrend befreit und war bis auf 6200 Dollar je Tonne vorgedrungen; dann kam es zum Rückschlag auf fast 5500 Dollar.

Durchgeschüttelt werden die Rohstoffmärkte wegen der Schwäche des größten Abnehmerlandes China. Diese Schwäche der chinesischen Wirtschaft dürfte angesichts der unsicheren Lage um die Folgen der Viruskrankheit erst einmal anhalten. Beide Preiskurven, der wichtigste Energie- und Rohstoff schlechthin und das wichtigste Industriemetall, bleiben wacklig.

Für manche Unternehmen sind günstige Rohstoffpreise von Vorteil. Auf der Einkaufsseite werden etwa die Chemiker entlastet, ebenso große Treibstoffverbraucher wie die Lufthansa. Allerdings, da beide in ihrem operativen Geschäft durch die Folgen der chinesischen Viruskrankheit belastet sind, drückt sich das unterm Strich eher in schwachen Kursen aus: So kann Lufthansa nicht von niedrigeren Treibstoffkosten profitieren, sondern leidet stärker unter den Einschränkungen des Verkehrs und der Angst vor einem chinesischen Konjunkturrückgang, der auf das internationale Transportgeschäft durchschlagen würde.

Auch für die Autowerte, die ohnehin durch den Umbruch in ihrer Branche unter Druck stehen, ist die neue Unsicherheit der chinesischen Wirtschaft ein Risiko. Zwar sehen die jüngsten Verkaufszahlen deutscher Hersteller nicht schlecht aus, Daimler konnte seinen Marktanteil in China ...

