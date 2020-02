Der E-Autohersteller will sich neues Kapital besorgen, obwohl Chef Elon Musk das vor zwei Wochen noch zurückwies. Doch die Gelegenheit ist einfach zu gut.

Schließlich war die Versuchung für den kalifornischen E-Autohersteller Tesla doch zu groß. Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass ein Analyst Chef Elon Musk bei der Vorstellung der Jahreszahlen fragte, ob es nicht ein guter Zeitpunkt sei, sich mit neuen Aktien frisches Geld zu besorgen. Der Aktienkurs von Tesla stand seinerzeit bei etwa 580 Dollar; stattliche 40 Prozent höher als einen Monat zuvor. Doch Musk wiegelte ab. "Wir erwirtschaften trotz unserer Wachstumsraten Geld." Daher ergebe eine Kapitalerhöhung keinen Sinn.

Inzwischen notiert die Tesla-Aktie weitere rund 40 Prozent höher. Eine Kursrally, die Musk offenbar zum Umdenken bewegt hat. Das Unternehmen will nun doch neue Aktien ausgeben und damit zusätzliches Kapital einsammeln, wie es am 13. Februar bekannt gab. 2,3 Milliarden Dollar soll die Kapitalerhöhung bringen. Auch Elon Musk will neue Aktien zeichnen, allerdings nur für zehn Millionen Dollar. Für einen wie ihn ist das Kleingeld; allein sein Tesla-Aktienpaket ist nach Daten von Bloomberg rund 27 Milliarden Dollar wert. Musk leistet also bei der Kapitalerhöhung allenfalls einen symbolischen Beitrag und verliert zudem Glaubwürdigkeit. In der Analystenkonferenz Ende Januar hatte er noch geunkt, Tesla werde vielleicht nie wieder neue Aktien ausgeben.

Nichtsdestotrotz ist der Schritt aus Tesla-Sicht clever. Denn der extrem ...

