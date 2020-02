pferdewetten.de AG übertrifft eigene EBIT-PrognoseDGAP-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung pferdewetten.de AG übertrifft eigene EBIT-Prognose14.02.2020 / 14:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.pferdewetten.de AG übertrifft eigene EBIT-PrognoseDie pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777), Düsseldorf, gibt bekannt, dass sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 ein deutlich höherer als bislang prognostizierter EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) abzeichnet.Entgegen der bisherigen EBIT-Prognose in der Bandbreite von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro geht der Vorstand nunmehr von einem EBIT in der Bandbreite von 2,3 bis 2,7 Mio. Euro für 2019 aus.Sehr gute Geschäftsverläufe der beiden Unternehmensbereiche Pferdewette und Sportwette in den letzten Monaten des Jahres 2019 führen zu diesem erfreulichen Ergebnisanstieg.Düsseldorf, den 14.02.2020Pierre Hofer Vorstandpferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 19 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag14.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777, DE000A1K05B4 WKN: A2YN77, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 975883Ende der Mitteilung DGAP News-Service975883 14.02.2020 CET/CEST