Trotz der steigenden Corona-Infektionen in China gehen Europas Börsen mit Bestwerten in Richtung Wochenende. Der Dax legte am Freitag 0,3 Prozent zu und markierte mit 13.788,51 Punkten ein Rekordhoch. Auf Wochensicht lag er damit zwei Prozent im Plus. Der EuroStoxx50 verharrte bei 3847 Zählern.

