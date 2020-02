Das US Verbrauchervertrauen hat im Februar weiter zugenommen - Der US-Dollar-Index schwankt weiterhin über 99 - Die Verbraucherumfrage der University of Michigan ergab, dass sich der Index des Verbrauchervertrauens im Februar auf 100,9 (vorläufig) von 99,8 im Januar verbessert hat. Dieser Wert lag über der Markterwartung von 99,5. In einem Kommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...