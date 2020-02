GENF (dpa-AFX) - Mindestens zwölf internationale Virusexperten treffen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an diesem Wochenende in China ein. Sie wollen mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen Empfehlungen entwickeln, um die Reaktion auf den Ausbruch von Covid-19 weiter zu verbessern, wie WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag sagte. Unter den Experten seien auch Kollegen aus den USA, sagte WHO-Nothilfedirektor Michael Ryan. Eine Liste der Experten legte die WHO nicht vor.



Die Experten sollen unter anderem in drei Provinzen reisen, die Arbeit der Pflegekräfte und die Erhebung der Daten anschauen. Die WHO bat China um mehr Klarheit über die neue Zählweise der Fälle, die für Verwirrung gesorgt hatte. Wenn klinisch diagnostizierte Patienten ohne Labortest als Infizierte gezählt würden, müsse sichergestellt sein, dass nicht Patienten mit normaler Grippe mitgezählt würden, sagte Ryan.



Nach chinesischen Angaben waren bis Freitag knapp 64 000 Infektionen erfasst. Knapp 1400 Menschen starben demnach. Aus 24 weiteren Ländern wurden der WHO gut 500 Fälle gemeldet.



Ryan wies Berichte zurück, die WHO habe dem Vorbereitungsteam der Olympischen Spiele in Japan grünes Licht für die Durchführung der Sportveranstaltung gegeben. Die WHO sei mit vielen Veranstaltern von Großveranstaltungen in Kontakt und gebe technischen Rat, um die Gesundheit von Besuchern sicherzustellen. "Ob ein Anlass stattfindet, ist aber immer die Entscheidung der Behörden und Regierungen vor Ort", sagte er./oe/DP/he