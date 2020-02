Die europäischen Umsätze der Distributoren im Halbleiterbereich sind im 4. Quartal 2019 um 16 % auf 1,95 Milliarden Euro gesunken. Das Jahr 2019 endete mit einem Rückgang des Umsatzes um 4,4 % auf 8,88 Milliarden Euro. Diese mangelnde Nachfrage stellte der Verband DMASS in den meisten Ländern und Produktbereichen fest. Auf Jahresbasis sank der Umsatz der Distributoren in Deutschland um 6,9 % auf 2,57 Milliarden Euro und in Italien um 9,3% auf 747 Millionen Euro. In Frankreich gingen die Umsätze um 7,2 % auf 591 Millionen Euro zurück und in den nordischen Ländern reduzierte sich das Geschäft um ...

