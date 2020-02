Erfahrene Investoren halten in ihren Portfolios nicht nur Blue-Chips, Staatsanleihen und Barmittel, sondern legen einen gewissen Teil ihres Depots auch in Rohstoffen an. Denn eine derartige Beimischung kann dem Depot mehr Stabilität und einen höheren Ertrag bescheren.Unter strategischen Gesichtspunkten können Rohstoffe für erfahrene Anleger durchaus eine Bereicherung für das Portfolio darstellen. Da Rohstoffe innerhalb ihrer eigenen Preiszyklen schwanken, haben sie nur eine geringe Korrelation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...