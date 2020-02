Knapp zehn Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Krebs. Mehrere Unternehmen versprechen nun einfache Bluttests, um die Krankheit früher zu diagnostizieren. Doch wie verlässlich ist die Methode?

Der kastenförmige Apparat ist kaum größer als der Kühlschrank einer Minibar. Auf der vorderen Seite ragt ein Schubfach mit einer Öffnung heraus. Dort steckt Koji Hashimoto den flachen Kunststoffquader mit dem Chip hinein, auf dem das aufbereitete Blutserum des Patienten liegt, um es zu analysieren. Zwei Stunden dauert die Untersuchung, dann zeigt der Bildschirm des Geräts das Ergebnis an. "Unsere Technologie entdeckt Krebs schon in der Anfangsstufe mit einer Genauigkeit von 99 Prozent", sagt Hashimoto, Chef der Medizinforschung beim japanischen Konzern Toshiba - "und zwar zu geringen Kosten." Ein einzelner Test soll nur umgerechnet mehr als 160 Euro kosten.

Sollte sich die Quote im Alltag bewähren - es wäre eine Sensation: Knapp zehn Millionen Menschen sterben weltweit an Krebs, Jahr für Jahr. Allein in Deutschland werden es im laufenden Jahr nach einer Prognose des Robert-Koch-Instituts 510.000 Menschen sein, im überalterten Japan erkranken gar 62 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen im Laufe ihres Lebens an Krebs. Für die Diagnose sind aufwendige Gewebeentnahmen, sogenannte Biopsien, etwa im Darm, oder schmerzhafte und mit hoher Strahlenbelastung verbundene Mammografien notwendig. Ein Bluttest, der mit einigen wenigen Tropfen auskäme, würde nicht nur die Diagnose selbst vereinfachen. Durch die frühere Erkennung stiegen die Heilungschancen schlagartig, die Folgen der Krankheit könnten global eingedämmt werden.

Mit Geld von Bill Gates

Dass dieser Durchbruch nun ausgerechnet Toshiba gelungen sein sollte, erstaunt. Schon allein, weil die Konkurrenz viel mehr Kapital einsetzt - und es längst nicht so weit gebracht hat. Das 2016 gegründete US-Start-up Grail etwa sammelte mehr als 1,5 Milliarden Dollar für seine Blutanalyse ein, unter den Geldgebern sind Microsoft-Mitgründer Bill Gates und Amazon-Chef Jeff Bezos. Grail gab im vergangenen Oktober bekannt, dass der Test 76 Prozent von zwölf Krebsarten entdecke und es nur bei 0,7 Prozent der Gesunden einen Fehlalarm gebe. Der sieben Jahre alte US-Rivale Guardant Health erhielt eine Finanzspritze von 360 Millionen Dollar vom Technologiefonds der japanischen Softbank. Das Start-up kooperiert für einen Bluttest auf Lungen-, Brust-, Darm- und Eierstockkrebs mit dem Pharmakonzern AstraZeneca. "Wir sind nicht mehr weit entfernt von einer Früherkennung", übte sich Firmenchef Helmy Eltoukhy vor einem halben Jahr in Zuversicht.

Auch ein deutscher Anbieter mischt auf dem Markt mit: Der Bluttest PanTum Detect des hessischen Start-ups Zyagnum verspricht, mit einer Quote von 95 bis 98 Prozent zu erkennen, ob ein Mensch an Krebs erkrankt ist. Der Test nutzt Antikörper gegen ...

