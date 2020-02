15.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Uniqa gab bekannt, die Töchter der französischen AXA -Gruppe in Polen, Tschechien und der Slowakei für rund EUR 1 Mrd. zu erwerben. Die Übernahme bringt dem Versicherungskonzern rund 5 Mio. neue Kunden und ein Prämienvolumen von rund EUR 800 Mio. Uniqa, heute die Nummer 7 in Osteuropa, wird damit ihre Marktposition in diesen Wachstumsmärkten weiter ausbauen. In Polen und Tschechien wird Uniqa - gemessen am Prämienvolumen - zur Nr. 5 am Markt aufsteigen ...

