Kapsch TrafficCom veröffentlichte am Mittwoch sein vorläufiges Betriebsergebnis für die ersten drei Quartale 19/20 und strich seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr von EUR 35 Mio. exklusive Einmaleffekte. In den ersten 9 Monaten wird das EBIT bei EUR 7,7 Mio. liegen (-77% j/j) und Einmaleffekte von EUR - 10,6 Mio. enthalten. Finale Q3-Zahlen werden am 18. Februar veröffentlicht. Ausblick. Die Gewinnwarnung kam klar als negative Überraschung. Wir nehmen an, dass eine ...

