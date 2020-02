von Martin Reim, €uro am SonntagBernd Raffelhüschen tut was für die Rente, drei Kinder hat er in die Welt gesetzt. Sein jüngster Sohn geht noch zur Schule. Wenn es Demonstrationen gegen das jetzige Rentensystem gäbe, würde er ihm erlauben, während der Unterrichtszeit hinzugehen, sagt der Wissenschaftler mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...