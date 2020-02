Steuerehrlichkeit ist ein hohes Gut. Es macht betroffen, dass Lobbyverbände ihre Mitglieder zum Widerstand gegen ein gültiges Gesetz ermuntern - und sich nebenbei auch noch als Umweltschützer gerieren.

Wie wäre es mit Bonpflicht als Wort des Jahres 2020? Für einen Spitzenplatz spricht einiges. Unternehmen, Verbände, Politik, Medien, Kunden haben eine Meinung, und oft wird sie emotional vorgetragen. Die Kilometerzahl gedanklich aneinander gereihter Bons wird täglich neu vermessen, mit immer größeren Zahlen belegt, mit Erdumrundungen oder mit Distanzen zum Mond.

Und obwohl der Bon begrifflich vom französischen bon und vom lateinischen bonus abzuleiten ist - was ja gut bedeutet -, sorgte der Bon für heftigen Streit in der großen Koalition. Die Finanzpolitiker sind sich uneins, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister gerieten sich in die Wolle. Sogar im politischen Olymp, im Bundeskanzleramt, beschäftigte man sich mit der - Bonpflicht.

Und die Opposition im Deutschen Bundestag? Von Grünen, Linken und der AfD hörte man weniger. Dafür leckte die FDP so richtig Blut. Sie erklärte sich zu einer Art edler Ritter zugunsten der Bäckerbranche und entfachte einen politischen Kreuzzug. Die dabei verwendeten Begriffe wie "Bonirrsinn", "Bürokratiewahnsinn", "Umweltirrsinn" sind die rhetorischen Schwerter in diesem Kampf. Also reichlich Wind und Gezänk, aber auch Fake News um ein Reizwort. Und die Grenze zur Scheinheiligkeit wurde spätestens dann überschritten, als ein westfälischer CDU-Politiker in seinem Wahlkreis öffentlichkeitswirksam von einer "Idee blutleerer Finanzbeamter" sprach.

Um was geht es? Im Jahr 2016 beschlossen Bundestag und Bundesrat ein Gesetz, das für Laien einen höchst ...

