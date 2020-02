Die aktuelle Berichtssaison nimmt auch im internationalen Markt allmählich an Fahrt auf. Ein Highlight der vergangenen Tage war dabei die Aktie von Spotify (WKN: A14TJP), die im Nachgang ihres Zahlenwerks von in etwa 450 Euro kurzfristig auf über 500 Euro angesprungen ist. Das entsprach einem kurzfristigen Kursplus von etwas über 10 %. Aber war dieses Zahlenwerk wirklich so gut und wird von dieser Entwicklung auch der kleinere Shopify-Klon Baozun (WKN: A14S55) langfristig profitieren können? Oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...