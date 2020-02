Berlin (ots) - Am Montag, 17. Februar 2020 startet der neue BILD-Fußball-Talk REIF IST LIVE bei BILD als LIVE VIDEO. Die Sportkommentar-Legende Marcel Reif wird mit einem Experten der BILD Sport-Redaktion live aus dem BILD Studio in Berlin meinungsstark und pointiert das aktuelle Fußballgeschehen kommentieren. Bei REIF IST LIVE können sich die Zuschauer einmischen und in der Sendung zu Wort kommen. Dazu können sie eigene Videos mit Kommentaren oder Fragen an die BILD-Redaktion schicken, die während der Livesendung im Studio eingebunden werden. Ein eingeblendeter Live-Guide mit dem Ablauf der Sendung zeigt den Zuschauern durch einen Countdown an, wann und wie lange über die welche Themen gesprochen wird.Moderator der ersten, rund 30-minütigen Sendung am Montag, 17. Februar 2020, um 9.00 Uhr ist BILD Sport-Chefredakteur Matthias Brügelmann, der sich regelmäßig mit den stellvertretenden Chefredakteuren BILD Sport Walter M. Straten und Carli Underberg abwechseln wird.Sendungen in Programmwoche 08/2020Montag, 17.02.2020, 09.00 UhrModeration: Marcel Reif mit BILD Sport-Chefredakteur Matthias BrügelmannMittwoch, 19.02.2020, 17.30 UhrModeration: Marcel Reif mit BILD Sport-Chefredakteur Matthias BrügelmannFreitag, 21.02.2020, 12.00 UhrModeration: Marcel Reif mit dem stellvertretendem Chefredakteur BILD Sport Carli UnderbergREIF IST LIVE wird dreimal die Woche an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten als Live Video auf BILD.de, bei BILD auf Facebook und Youtube sowie via IPTV auf waipu.tv gesendet.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEUnternehmenskommunikation / Leiter BILD-KommunikationAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4521510