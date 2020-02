In der ablaufenden Woche erreichte der Dax ein Rekordhoch von 13.788 Punkten. Der Höhenflug der Aktienmärkte ist noch nicht zu Ende, meinen Experten.

Der Höhenflug der Aktienmärkte ist Experten zufolge noch nicht zu Ende. Investoren drängten die möglichen wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie in den Hintergrund, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Stattdessen haben alle Angst, eine mögliche Fortsetzung der Börsenparty zu verpassen."

In der ablaufenden Woche legte der Dax knapp zwei Prozent zu und erreichte ein Rekordhoch von 13.788,51 Punkten. Den Handel beendete der deutsche Leitindex am Freitag kaum verändert bei 13.744,21 Stellen. In den USA haben die Börsen zum Wochenausklang uneinheitlich geschlossen. Der Leitindex Dow Jones verlor knapp 0,1 Prozent auf 29.398 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gewann dagegen 0,2 Prozent auf 9731 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 schloss ebenfalls 0,2 Prozent im Plus mit 3380 Stellen. "Das scheint ein Teflon-Markt zu sein, bei dem alles Negative - ob das Coronavirus oder was auch immer - abgeschüttelt wird", sagt der geschäftsführende Direktor Michael James von Wedbush Securities.

Jeroen Blokland, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Robeco, nennt drei Gründe für eine Fortsetzung der Rally. So habe sich die Konjunktur nach vergleichbaren ...

