Herbst 1974. Ein bis dahin kühler Monat in New York. Sonntag der 13. Oktober. Im Madison Square Garden wird am Abend ein musikalisches Hochamt gehalten. Zeremonienmeister ist ein Sohn italienischer Einwanderer, und er heißt mit Vornamen Francis Albert, doch man nennt ihn Frank, und mit Nachnamen heißt er Sinatra.

Der Beitrag Wenn schon Politiker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...