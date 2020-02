Zürich (awp) - Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat mehrere Medikamente von der Rezeptpflicht befreit, darunter auch zwei Mittel des Augenheilspezialisten Alcon. Pataday Twice Daily Relief sowie Pataday Once Daily Relief, beide mit dem Wirkstoff Olopatadin, sind nun frei erhältlich, wie die Behörde am Samstagmorgen bekanntgab. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...