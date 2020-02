MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Laschet-Auftritt in München:



"In Abwesenheit der Kanzlerin wurde auf der Münchner Sicherheitskonferenz von deutschen Politikern fleißig an deren Demontage gearbeitet. Dabei tat sich der potenzielle Kanzlerkandidaten-Bewerber Armin Laschet besonders hervor. Die offene Flanke, in die der NRW-Ministerpräsident und andere stießen, ist die in der Tat grauenvolle Europapolitik des Kanzleramtes. Als Bevollmächtigter für die deutsch-französischen Kulturtreffen dürfte ihm das Thema allerdings nicht ganz neu sein. Wenn der bisherige MerkelianerLaschet nun bei Europa händeringend nach Helmut Kohl ruft, fragt sich, ob er mit der Kanzlerin im europäischen Kontext nur über die nächsten Hochdruckgebiete über den Azoren gesprochen hat. Sicher: der Rheinländer muss sein eigenes Profil schärfen, wenn er Friedrich Merz oder Jens Spahn ausstechen will. Doch wenn er seiner Mentorin Merkel so fix von der Fahne geht - wie verlässlich ist Laschet überhaupt?"/be/DP/nas