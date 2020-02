MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Eine Woche nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich am Montag (10.00 Uhr) der CSU-Vorstand mit der Krise der Union befassen. Bereits kurz nach der Erklärung Kramp-Karrenbauers hatte Parteichef Markus Söder mit dem CSU-Präsidium über die Situation gesprochen. Angesichts der schwierigen Lage der Schwesterpartei CDU fürchtet die CSU weitere Einbußen der Union bei kommenden Wahlen, aber auch neue Unruhe in den eigenen Reihen im Zuge der Suche nach einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten.



Kramp-Karrenbauer will in den nächsten Tagen Gespräche mit den potenziellen Kandidaten für ihre Nachfolge führen und dann am 24. Februar die Spitzengremien der CDU informieren. An diesem Dienstag ist nach dpa-Informationen ein Gespräch mit dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz geplant. Merz hat eine definitive Festlegung in der Öffentlichkeit bisher vermieden, aus seinem engsten Umfeld heißt es aber, er sei zu einer Kandidatur entschlossen. Neben ihm werden der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn als Kandidaten gehandelt./had/DP/nas