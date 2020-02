Nach einer turbulenten Woche mit drei Rekordhochs dürfte der Dax an diesem Montag wieder ruhiger starten. Die Bundesbank stellt ihren Monatsbericht vor.

Der Handel am heutigen Montag dürfte eher in ruhigen Bahn verlaufen: Die US-Börsen haben wegen des Feiertags "Presidents' Day" geschlossen. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Dax nach einer turbulenten Woche mit drei Rekordhochs nahezu unverändert bei 13.744 Punkten geschlossen.

Zum Wochenstart dürfte der Dax mit einem leichten Plus starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird der deutsche Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn bei 13.787 Punkten getaxt. Das Thema Coronavirus spielte zwar seit längerem keine große Rolle an den Aktienmärkten. Ökonomen rechnen aber damit, dass die Folgen der Epidemie in den nächsten Wochen für Europa deutlich spürbar werden.

Neue Impulse für die Märkte dürfte auch das heutige Treffen der Euro-Gruppe in Brüssel geben, ebenso wie der Monatsbericht der Bundesbank.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben zum Wochenausklang uneinheitlich geschlossen. Zwar lastete am Freitag erneut die Coronavirus-Epidemie auf der Stimmung an der Wall Street. Allerdings zogen die Kurse im späten Handel nach einem Bericht des Senders CNBC an, die US-Regierung könne durch Steueranreize versuchen, mehr Amerikaner zum ...

