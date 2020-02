BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Exporte deutscher Unternehmen in Höhe von rund 21 Milliarden Euro mit Kreditgarantien abgesichert. Das waren nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Den Schwerpunkt bei den gedeckten Geschäften bildeten demnach Schwellen- und Entwicklungsländer - sie machten drei Viertel des Neugeschäfts aus.



Mit staatlichen Exportkreditgarantien, sogenannten Hermes-Bürgschaften, kann der Bund Geschäfte von Exporteuren gegen einen wirtschaftlich und politisch bedingten Forderungsausfall absichern. Der Bund übernimmt damit zu einem großen Teil das Risiko eines Zahlungsausfalls.



Die Vergabe solcher Exportkreditgarantien erzielten den Angaben des Ministeriums zufolge mit 640,4 Millionen Euro erneut ein positives Ergebnis für den Bundeshaushalt.



Nahezu verdreifacht hat sich gegenüber dem Vorjahr das Gesamtvolumen zur Absicherung von Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland gegen politische Risiken. So übernahm der Bund 2019 laut Ministerium Investitionsgarantien in Höhe von 3,3 Milliarden Euro für Projekte in 16 Ländern. Wesentliche Anlageländer waren demnach China, gefolgt von Argentinien, Mexiko, Kuwait und Indien./rad/DP/mis