Pegasus Development AG: 50 Millionen Euro Investment in Deutschland geplant

Vertrauensvoller Partner in herausfordernden Zeiten: Die Pegasus Development AG erweitert sein Geschäftsfeld in der Immobiliensparte - Focus Deutschland

Aufgrund der großen Nachfrage in der Immobilienbranche hat der Verwaltungsrat des Schweizer Investmenthauses bei seiner letzten Sitzung in Chur die Erweiterung des Immobiliengeschäfts in Deutschland beschlossen.

Insbesondere in Großstädten wie Frankfurt am Main, München und Hamburg boomt derzeit die Immobilienbranche. Nach Jahren der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, versuchen die deutschen Sparer in Sachwerte wie Immobilien zu investieren. Daher bietet der Markt momentan besonders lukrative Gelegenheiten zur Investition. Die Pegasus Development AG greift hierbei auf sein ausgedehntes Netzwerk und seine Expertise im Investment Building zurück und beabsichtigt Position in diesem Segment zu festigen.

Seit Gründung des Schweizer Unternehmens spielen Immobilien nicht nur als Renditeobjekt, sondern auch als Rücklage eine bedeutende Rolle. Gewerbliche Immobilien stehen hierbei im Mittelpunkt.

Pegasus Development AG ist seit geraumer Zeit in Verhandlungen mit namhaften und zuverlässigen Geschäftspartnern in Deutschland. Die Joint Ventures mit erfahrenen Partnern, die den Immobilienmarkt in der Region bestens kennen, bieten der Pegasus Development einen sicheren Einstieg in die Deutsche Immobilienwelt. Kooperationen mit neuen Projektpartnern reflektieren den Pioniergeist der Schweizer Holdinggruppe, wobei neue Partnerschaftsanfragen im Vorstand immer wieder auf positive Resonanz stoßen. Im Fokus stehen wieder allem voran Gewerbeimmobilien wie Bürokomplexe, Einzelhandelsflächen, Lager- und Produktionshallen, Gaststätten und Hotelanlagen bis hin zu Grundstücken.

In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld will die Pegasus Development AG mit ihrem Geschäftsmodell, ein gesundes Wachstum fortsetzen.

Kontakt
Pegasus Development AG
Ringstrasse 14
7000 Chur
Schweiz
Verwaltungsrat: Roberto Spano
Tel: +41 815 880508
Fax: +41 815 440444
E-Mail: info@pegasusdevelopment.ch

17.02.2020